Глава сельсовета хотел «купить» военного прокурора за 5 тысяч долларов

В субботу, 31 марта, сотрудники военной прокуратуры Южного региона Украины совместно с коллегами из управления СБУ в Одесской области разоблачили при попытке подкупа сельским головой одного из населенных пунктов Запорожской области заместителя военного прокурора Одесского гарнизона.

Правоохранители задержали «на горячем» взяткодателя, стремившегося «обогатить» прокурора на 5 тысяч долларов.

Как сообщили «ФАКТАМ» в военной прокуратуре Южного региона Украины (дислоцируется в Одессе), председатель сельсовета предлагал названную сумму за не привлечение племянника к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Племяннику вменяют ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Непосредственно во время передачи оговоренной суммы председателя сельсовета задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение или дача взятки) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.