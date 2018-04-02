Останки китайской орбитальной станции Тянгун-1 упали в воды Тихого океана

Китайская орбитальная станция "Тянгун-1" вошла в земную атмосферу, ее обломки упали в воды Тихого океана. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на официальные данные китайской стороны.

Отмечается, что подавляющее большинство станции сгорело, когда входило в атмосферу около 8:15 утра (второй час ночи по киевскому времени).

REUTERS/Jason Lee/File Photo

При этом в ведомстве не указывают, куда именно упали обломки станции, хотя ранее прогнозировалось, что это должно произойти у берегов Бразилии, недалеко от городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

18-я эскадрилья космических войск ВВС США, которая отслеживает и обнаруживает все искусственные объекты на орбите Земли, заявила, что она также отслеживала Tiangong-1 при ее падении в южную часть Тихого океана.

По данным астрофизика из Австралийского национального университета Брэда Такера, обломки станции упали в воду на расстоянии 100 км к северо-западу от Таити.

Первоначально планировалось вывести станцию из эксплуатации в 2013 году, но его миссия неоднократно расширялась.