На Харківщині поліцейські затримали безробітного, який зарізав продавчиню

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За скоєння особливо тяжкого злочину оперативники Харківського відділу поліції затримали 41-річного безробітного жителя міста Мерефа.
29 березня до чергової частини надійшло повідомлення про те, що в місцевому продуктовому магазині невідомий наніс ножове поранення продавчині та з місця події втік.
За адресою виїжджа ла слідчо-оперативна група. Потерпілою виявилася 44-річна місцева мешканка. Жінку з пораненням грудної клітини доставили до реанімаційного відділення Мереф’янської центральної районної лікарні. Від отриманих ушкоджень постраждала померла.
За словами т.в.о. заступника начальника – начальника кримінальної поліції Олександра Володіна, оперативники відділу карного розшуку затримали зловмисника. Ним виявився житель міста Мерефа. Затриманий не став заперечувати своєї провини. Він розповів, що в магазині у нього виник конфлікт з продавчинею з приводу нечесного зважування продуктів. Під час сварки підозрюваний дістав з кишені брюк ніж та наніс жінці кілька ударів в область грудної клітини.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процессуального кодексу України. Слідство триває.
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