На Харківщині поліцейські затримали безробітного, який зарізав продавчиню

29 березня до чергової частини надійшло повідомлення про те, що в місцевому продуктовому магазині невідомий наніс ножове поранення продавчині та з місця події втік.

За адресою виїжджа ла слідчо-оперативна група. Потерпілою виявилася 44-річна місцева мешканка. Жінку з пораненням грудної клітини доставили до реанімаційного відділення Мереф’янської центральної районної лікарні. Від отриманих ушкоджень постраждала померла.

За словами т.в.о. заступника начальника – начальника кримінальної поліції Олександра Володіна, оперативники відділу карного розшуку затримали зловмисника. Ним виявився житель міста Мерефа. Затриманий не став заперечувати своєї провини. Він розповів, що в магазині у нього виник конфлікт з продавчинею з приводу нечесного зважування продуктів. Під час сварки підозрюваний дістав з кишені брюк ніж та наніс жінці кілька ударів в область грудної клітини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процессуального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області