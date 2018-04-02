На Луганщині депутатів притягнуто до відповідальності за несвоєчасне подання електронних декларацій

Попаснянським районним судом Луганської області двох депутатів Гірської міської ради визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172-6 КУпАП

Встановлено, що суб’єкти декларування в порушення вимог ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» несвоєчасно без поважних причин подали електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Наразі посадовців визнано винними та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 грн кожному.

Прес-служба прокуратури Луганської області