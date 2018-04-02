Три человека погибли в ДТП в Мариуполе, еще двое — в тяжелом состоянии

В Мариуполе Донецкой области 3 человека погибли и 2 травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"1 апреля в 23:41 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Голубенко в г. Мариуполь Донецкой области", - сказано в сообщении.

Так, из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. // 112.ua