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Во время бунта в мексиканской тюрьме убили семерых полицейских

02.04.2018 10:57

Семеро полицейских были убиты, пытаясь прекратить бунт в тюрьме на востоке Мексики в воскресенье. 

Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает AFP, передает УНН.

Семерых полицейских убили в тюрьме в Мексике

Полиция пыталась восстановить порядок в тюрьме Ла Тома в штате Веракрус, но "ее отогнали заключенные, которые взяли инструменты из столярной мастерской" и использовали их в качестве оружия, говорится в заявлении властей штата.

Указано, что некоторые из заключенных очень опасны.

Власти не сообщили, был ли кто-нибудь из заключенных ранен или сбежал, или какова нынешняя ситуация в тюрьме.

 

 

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