В столице все хорошо... у чиновников: новые квартиры, машины и земля (инфографика)

Мэр Киева и его замы подали декларации о доходах за 2017 год. "Сегодня" проанализировала, как изменилось их благосостояние. У многих есть обновки.

Городской голова Виталий Кличко в прошлом году ничего нового не приобрел — в декларации указана та же недвижимость, транспортные средства, ценности. Зато градоначальник немного разбогател. Зарплата мэра в 2017 году составила 186 тыс. грн, а в ­2016-м — 147 тыс. грн. Но более существенно вырос доход Кличко от роялти: 4,9 млн грн по сравнению с 1,6 млн грн в предыдущем году.

Николай Поворозник, который был замом, а в конце декабря 2017 года занял кресло первого замглавы КГГА вместо ушедшего работать в Кабмин Геннадия Плиса, также в 2017 году получил значительно большую зарплату, чем в 2016-м. Тогда она составляла 382 тыс. грн. А вот денег на счетах в банках чиновник в этот раз не задекларировал, хотя в предыдущем году указывал около миллиона. В остальном же его благосостояние особо не изменилось.

Осенью 2017 года в руководстве КГГА появился новичок — на должность замглавы КГГА был назначен Дмитрий Давтян. Уроженец Харькова, сын известного бизнесмена и депутата Харьковского облсовета, до прихода в столичную мэрию работал на должности первого зама Запорожской обладминистрации. Сейчас Давтян — один из самых состоятельных замов в столичной мэрии (см. инфографику).

Судя по декларации, он ценитель икон, а жена любит шубы из натурального меха. В прошлом году, уже на должности замглавы КГГА, Дмитрий приобрел Toyota Land Cruiser 200, 2017 года выпуска, продав Toyota Camry. Поменяла в прошлом году авто и единственная женщина среди руководства мэрии Анна Старостенко. Она приобрела Volvo вместо прежнего Ford Kuga.

Замглавы КГГА Алексей Резников задекларировал новую квартиру площадью 103,6 кв. м, приобретенную в августе 2017 года. А у зама Александра Спасибко из декларации "исчезли" жена и гараж. Но в прошлом году он приобрел дачный домик площадью более 200 "квадратов" и два земучастка. Причем и дача, и один из участков куплены у жены. "Поскромничал" и секретарь Киеврады Владимир Прокопив. В декларации за 2017-й не указаны ценности жены (ювелирные украшения, шуба и часы), которые фигурировали в документе за 2016 год.