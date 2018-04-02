Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Донбассе боевики сбили беспилотник ОБСЕ

02.04.2018 11:27

 За последние три дня пророссийские боевики трижды обстреливали беспилотники ОБСЕ. Это констатировала украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

В частности, информирует СЦКК на странице штаба АТО в Facebook, один из беспилотников был сбит под Миусинском на неподконтрольной территории, где боевики обустроили своего рода «полигон». Инцидент произошел 30 марта.

Беспилотник ОБСЕ

Вместе с тем с помощью беспилотников наблюдатели ОБСЕ смогли задокументировать появление в этом районе 10 танков и 12 единиц буксировочной артиллерии.

Напомним, в воскресенье, 1 апреля, боевики осуществили 38 обстрелов позиций украинских военных. // «Факты»

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...