На Донбассе боевики сбили беспилотник ОБСЕ

За последние три дня пророссийские боевики трижды обстреливали беспилотники ОБСЕ. Это констатировала украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

В частности, информирует СЦКК на странице штаба АТО в Facebook, один из беспилотников был сбит под Миусинском на неподконтрольной территории, где боевики обустроили своего рода «полигон». Инцидент произошел 30 марта.

Вместе с тем с помощью беспилотников наблюдатели ОБСЕ смогли задокументировать появление в этом районе 10 танков и 12 единиц буксировочной артиллерии.

Напомним, в воскресенье, 1 апреля, боевики осуществили 38 обстрелов позиций украинских военных. // «Факты»