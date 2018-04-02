Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 02.04.2018

Оккупанты полностью игнорируют т.н. «Пасхальное перемирие». В течение прошедших выходных (31.03-01.04.2018) на разных участках линии фронта противник открывал огонь, в том числе с использованием тяжёлого вооружения (120-мм миномётов).

В частности, с позиций между Калиновкой и Логвиново оккупанты вели обстрелы из 120-мм миномётов по передовым позициям ВСУ южнее Светлодарска и Луганского; позиции ВСУ вдоль трассы Бахмут – Дебальцево также обстреливались из 120-мм миномётов из района южнее высоты 307.9. Также противник по всему участку от окрестностей ДАП-а до позиций на «Алмазах» активно использовал стрелковое вооружение, АГС-ы, СПГ, использовались 82-мм миномёты (в одном случае автоматические типа 2Б9 «Василёк»).

В районе между вентстволом шахты «Путиловская» (шахта «Бутовка») и позициями на «Алмазах» рейдовая пехотная группа противника, действуя вдоль недостроенного участка Кольцевой дороги, попыталась обстрелять из нейтральной зоны передовые позиции ВСУ на «Алмазах». Ответным огнём боевого охранения подразделения ВСУ группа была оттеснена на исходный рубеж, её отход оккупанты прикрывали огнём крупнокалиберных пулемётов и 82-мм миномётов.

Оккупационное командование продолжает проводить перегруппировку своих сил и средств:

- в Луганской обл. («ЛНР») в районе Ивановки по трассе на север от н.п. Хрустальный (быв.Красный Луч) зафиксировано перемещение 6-и орудийной батареи 152-мм гаубиц типа 2А65 «Мста-Б», также в колонне - 1 МТ-ЛБ, 3 Урала тентованных и 1 УАЗ-469;

- в Петровском районе Донецка оккупанты продолжают оборудование в районе отвалов на Трудовских новых, скрытых позиций. Фиксируется оборудование позиций для миномётов. Отмечается увеличение количества пехоты, которая занимает позиции вдоль улицы Петровского и севернее р.Осыковка;

- противник усиливает свою группировку на выступе у Весёлой Горы.Севернее посёлка Металлист, на север от Луганска наблюдалась в движении колонна лёгкой бронетехники оккупантов по направлению к линии фронта – 6 единиц БМП-1\2 и 3 единицы МТ-ЛБ. Через час, туда же проследовало 3 единицы БТР-80;

- в рамках общего усиления Первомайской группировки оккупанты активно укрепляют в инженерном отношении подходы к городу. В районе Молодёжного и по северному краю Лесного продолжается оборудование батальонного района обороны. Отмечаются новые позиции для огневых средств (миномётные позиции, для крупнокалиберных пулемётов, ЗУ и СПГ\ПТРК), появилось несколько новых капониров для бронетехники;

- на Мариупольском направлении в посадке по южной окраине н.п. Пикузы (быв.Коминтерново) наблюдается размещение противником дополнительных огневых средств, отмечалась ЗУ-23-2 на Урале (периодически курсирует в само село и обратно), и по крайней мере 2 крупнокалиберных пулемёта типа «Утёс», расположенные в окопах и замаскированные.

После уничтожения из ПТРК в воскресенье передовым подразделением ВСУ Урала 7-й омсбр противника с боекомплектом в районе Нижнего Лозового, оккупанты оперативно принялись проводить информационную операцию относительно данного инцидента, распространяя информацию о том, что якобы Урал был «санитарный». Однако, по сведениям очевидцев, боеприпасы в подбитом якобы «санитарном» Урале детонировали не менее 30 минут, с большим разлетом осколков.

Судя по докладам командования ряда бригад «1-го АК ДНР», в частях и подразделениях корпуса сложилась «весьма острая ситуация» с водительским составом. Например, артбригада «Кальмиус», 100-я бригада РГ и ряд подразделений 5-й и 7-й омсбр испытывают нехватку опытных водителей – в данных бригадах на одного-двух водителей приходится по 3-4 единицы автотехники, которая должна «выходить по тревоге». Во многих случаях, оккупанты выходят из положения, привлекая к управлению автотранспортом «военнослужащих», не числящихся водителями и находящихся на других должностях (вплоть до представителей командного состава), или «временно мобилизованных» гражданских водителей.

В свою очередь, во «2-м АК ЛНР» командование активно ищет «автослесарей» или водителей с навыками «среднего ремонта грузовых автомобилей». Данные поиски вызваны тем, что темпы выхода из строя автотехники превышают ремонтные возможности непосредственно в бригадах и даже в масштабе всего 2-го АК.

В ходе проводящихся «сборов резервистов» командование обоих корпусов столкнулось с острой нехваткой предметов снабжения и материально-технических ресурсов для их обеспечения. Крайне негативный резонанс среди личного состава в частях и подразделениях 1-го АК вызвало распоряжение командования корпуса «сдать для нужд резервистов обмундирование 2015-го года выдачи». Как рядовые боевики и российские наемники, так и командиры подразделений крайне недоумевают по этому поводу, указывая на полное незнание командными инстанциями реальной ситуации в частях и подразделениях - дело в том, что по вещевому довольствию даже ныне сформированные подразделения испытывают серьезные трудности, не говоря уже про некие «избытки» или даже наличие «вещевого имущества 2015-го года», которое уже давно успело износиться.

Представители «военкоматов ЛНР» пытались забрать на «сборы резервистов» около 200 шахтеров угольного предприятия «Свердловантрацит». В результате, несмотря на обещания оплаты пребывания на «сборах» в размере 500 рублей в сутки, шахтеры отказались ехать на «сборы» и угрожали физической расправой представителям «военкоматов». Аналогичная ситуация возникла и на предприятии «Ровенькиантрацит» и других шахтах угольной промышленности в оккупированных районах Донбасса.

Руководство «ДНР» обратилось с просьбой к российским «кураторам» решить вопрос с поставками из РФ дополнительных партий вакцины от гепатита «А», как сказано в обращении, «в связи с угрозой эпидемии». Также в обращении руководство «ДНР» обещает, что вакцинация населения будет проводиться бесплатно.

Продолжается вывоз металлолома с оккупированной территории автотранспортом и железнодорожным транспортом в РФ. Так, только за последние сутки через пункт пропуска «Должанский» в Россию прошло до 10 Камазов, гружённых металлом. Кроме того, в южных оккупированных районах Луганской области металл вывозится в РФ и «обходными путями», минуя пограничные КП. Это делается для того, чтобы не платить взятки боевикам и пограничникам РФ. // Группа «Информационное Сопротивление»