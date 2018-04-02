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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 31.03-01.04.2018

02.04.2018 11:45

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 31.03-01.04.2018

До Суворовського відділу поліції звернулась 42-річна жінка, яка повідомила, що невідома особа відкрито заволоділа її сумкою з особистими речами.

Одеса

Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили 20-річного жителя с. Олександрівка Миколаївської області, який надав правдиві свідчення.

До Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції звернулась пенсіонерка, яка повідомила, що на одній із вулиць міста нестановлена особа відкрито заволоділа її сумкою з особистими речами. Сума збитку становить 2 500 тисяч гривень. У ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні даного правопорушення поліцейські викрили 32-річного місцевого жителя.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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