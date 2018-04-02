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У Білгород-Дністровському жінка позбавила життя свою подругу

02.04.2018 11:55

До п’ятнадцяти років ув’язнення загрожує 54-річній жительці селища Сергіївка, яка під час сварки вбила свою давню знайому.

До чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції від співробітника медичної установи надійшло телефонне повідомлення про те, що у квартирі, куди вони приїхали за викликом, виявлено труп жінки з ознаками насильницької смерті.

вбивство

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Загиблою виявилася 53-річна жителька селища Сергіївка, яка проживала за вказаною адресою зі співмешканцем.

«Завдяки професійним та злагодженим діям працівників поліції було встановлено особу підозрюваної у вчиненні даного злочину. Нею виявилася 54-річна подруга загиблої, яка зізналась у скоєному, - розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов. - З місця події вилучено знаряддя злочину, призначено низку експертиз».

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця вживала спиртні напої разом із потерпілою. На ґрунті ревнощів між жінками виникла сварка, під час якої одна з жінок взяла кухонний ніж та вдарила свою суперницю в груди. Коли до помешкання повернувся господар, жінка була ще жива. Він викликав швидку допомогу, але до приїзду медиків потерпіла померла.

 

 

Підозрювану у вчиненні вказаного злочину затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Триває слідство.

Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області

 

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