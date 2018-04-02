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У Києві затримано зловмисника, який за 10 тис доларів обіцяв «допомогу» у розмитненні товарів

02.04.2018 12:05

Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно із Печерським Управлінням поліції ГУ Нацполіції у м. Києві та ГВ БКОЗ Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області затримано зловмисника, який вимагав та отримав 10 тис доларів США неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному митному оформленні товарів.

Так, за вказані кошти громадянин обіцяв підприємцю вплинути на прийняття необхідних рішень службовими особами Київської та Львівської митниць ДФС України при митному оформленні товарів фірми та їх безперешкодному перетину через державний кордон України. У подальшому за кожний автомобіль фірми злочинець вимагав сплачувати по 3 тис доларів США.

хабар

Чоловіка було затримано під час одержання ним 10 тис доларів США.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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