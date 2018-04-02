Первый посылочный дрон «Почты России» за 1,2 млн. торжественно взлетел — и... врезался в дом (видео)

«Почта России» провела в Улан-Удэ испытания дрона для доставки посылок. Первый запуск оказался неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший дом.

Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое находится в 15 километрах от столицы Бурятии.

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Местные издания отмечают, что во время крушения никто не пострадал, однако сам дрон не подлежит восстановлению. По информации «Московского комсомольца», дрон обошелся «Почте России» в 1,2 миллиона рублей.

На торжественной церемонии запуска присутствовали директор «Почты России» Николай Подгузов и глава республики Алексей Цыденов. «Я очень рад, что мы сегодня здесь запускаем этот проект, который должен стать успешным», — заявил Подгузов. В свою очередь Цыденов подчеркнул, что Бурятия планирует запустить собственное производство беспилотников.

После того, как дрон упал, Цыденов заявил, что устройство «сбили с толку» точки Wi-Fi, расположенные в ближайших домах. // Медуза