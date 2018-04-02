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Організатор ОЗГ, що виробляла та збувала амфетамін, отримав довічний строк з конфіскацією майна

02.04.2018 12:25

Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно учасників організованої злочинної групи за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 313 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинені організованою групою) КК України.

Встановлено, що уродженець міста Лисичанськ, відбуваючи покарання у вигляді довічного позбавлення волі в установі виконання покарань, за допомогою засобів мобільного зв’язку організував злочинну групу, до якої увійшли троє мешканців міст Рубіжне та Лисичанськ та створили «нарколабораторію», де займались систематичним незаконним виготовленням психотропної речовини – амфетаміну та його збутом на території Луганської області протягом липня-жовтня 2015 року.

суд

В ході досудового слідства під час обшуків за місцем мешкання учасників злочинного угруповання виявлено та вилучено амфетамін загальною вагою більше 150 грам, що є особливо великим розміром, та особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, загальною вагою 665 грам, що є великим розміром, а також обладнання, яке, відповідно до висновку судової експертизи, призначене для виготовлення психотропної речовини – амфетаміну.

Вироком Лисичанського міського суду Луганської області організатора злочинного угруповання, з урахуванням ст. 71 КК України (призначення покарання за сукупністю вироків), засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, іншим учасникам групи призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 6 років з конфіскацією майна.

На цей час вирок набрав законної сили. 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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