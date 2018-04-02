В Москве бывшие подчиненные задушили директора сети вейп-шопов: пытались отжать бизнес

Жестокое убийство владельца сети вейп-шопов Александра Баева раскрыли сотрудники МУРа. С мужчиной расправились двое бывших подчиненных — они задушили бизнесмена в рабочем кабинете, а после закопали труп в Томилинском лесопарке.

Как стало известно «МК», первой тревогу забила сожительница 32-летнего коммерсанта. 21 марта Александр не вернулся с работы домой, а телефон был недоступен. Подруга обзвонила друзей и коллег Александра, но никто толком ситуацию прояснить не смог. Помощник вспомнил, что днем 21 марта Александр планировал заехать на склад на улице Большая Семеновская (здесь фирма хранит продукцию). Но и здесь Баева не было. 22 марта женщина написала заявление о пропаже человека. Она объяснила оперативникам, что врагов у Александра не было, его все любили и уважали, и куда он пропал — просто загадка.

Сначала полицейские сделали запрос по месту прописки Баева в подмосковном Рошале — мало ли, мужчина решил внезапно проведать родных. Но, как оказалось, у коммерсанта была липовая регистрация в так называемой «резиновой» квартире. Затем оперативники наведались на склады на Большой Семеновской, обратили внимание на сломанное кресло в кабинете руководителя и заподозрили неладное. Далее были просмотрены видеокамеры, на которых засветились две подозрительные машины. Таким образом, полицейские вышли на злоумышленников — 27-летнего Сергея и 38-летнего Павла. Они сознались в убийстве и частично раскрыли мотив.

Оба злодея ранее работали в сети вейп-шопов, Сергей — продавцом, а Павел — водителем, а уволились примерно год назад. Баев жаловался коллегам, что Сергей разленился, ему была предложена другая должность, но он предпочел уйти из организации. Все прошедший год Сергей и Павел не могли найти себя в профессии и, как считают коллеги, возможно, хотели отжать у бывшего шефа бизнес (или хотя бы часть). Иной причины жестокой расправы подчиненные коммерсанта не видят — Александр не поддерживал отношений с бывшими сотрудниками. А Сергей и Павел сдружились на любви к мотоспорту — оба заядлые мотоциклисты, члены мотоклуба «Вольные птицы».

Сейчас задержанные убеждают следователей, что не хотели убивать коммерсанта, а только напугать. Павла характеризуют как матерого мужчину (он, кстати, католической веры), Сергей — слабый по духу. Уже на первых следственных мероприятиях они заговорили и показали, где закопали тело бывшего шефа. Похоронами займется подруга, так как другие родные Александра (тетка и сестра) живут на Украине.