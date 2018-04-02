На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві та розчленуванні товариша

Працівники карного розшуку спільно зі слідчими з Головного управління Національної поліції Хмельницької області та колегами з Красилівського відділу поліції вирахували та затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві та розчленуванні свого товариша.

Правоохоронцям довелося працювати майже дві доби без перепочинку, щоб встановити всі деталі злочину та вийти на слід зловмисника.

Вбивство сталося в ніч з 28 на 29 березня у одній з квартир у райцентрі Красилів. 37-річний підозрюваний та 27-річний потерпілий разом розпивали спиртні напої. У ході застілля між ними виникла сварка, у результаті якої старший з чоловіків кухонним ножем вдарив свого опонента в груди, від чого останній помер на місці події.

Намагаючись приховати сліди злочину, зловмисник розчленував вбитого, розклав частини у пакети та порозносив по різних сміттєвих баках. Але це не допомогло йому уникнути відповідальності.

Наразі підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Раніше чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області