Мошенники в интернете заманивают жертв огромными скидками

"Автомобиль, украшения или бытовая техника за полцены" – интернет кишит такими предложениями. Журналисты "Сегодня" разбирались, действительно ли люди дешево продают ненужные вещи или это мошенники ищут новых жертв.

Жительница Киева Анастасия Балалаева увидела объявление о продаже желанного телефона за полцены и в тот же день переслала 6000 гривен в Херсонскую область продавщице Юлии.

"У нее очень давно страничка – с 2013 года. Она давно продает, у нее есть хорошие отзывы. Условия у нее были, что она продает телефон по полной предоплате", – рассказала Анастасия.

Деньги продавец получила, а вот обещанный телефон так и не отправила.

"Вечером она не смогла отправить, потому что плохая погода. Позвонил мой сын, она сказала, что все отправила", – поделалась Анастасия.

В итоге мошенница неделю кормила Анастасию обещаниями, а потом исчезла. Номер Юлии перестал отвечать. Кстати, Национальная полиция предупреждает украинцев об аферах в интернете - выгоду ищет все большее количество мошенников.

Слишком низкая цена и выгодные скидки должны насторожить, говорит эксперт по продажам в сети Виктор Гриценко. Он советует просить у продавца несколько фото товара – часто на сайте может быть чужая фотография. Деньги лучше пересылать на специальный сервис, который имеют все сайты по продажам.

"Вы платите деньги, но сразу они не направляются продавцу, а остаются в сейфе, после того, как продавец отправляет вам товар, вы убедились, что товар тот, что вы заказали, средства направляются продавцу", – рассказывает Гриценко.

Банковские реквизиты, телефонные записи разговоров с мошенником – все это доказательства преступления. В Киберполиции просят обязательно обращаться к ним, ведь пострадавших от таких продавцов может быть не один десяток.

"Расследования таких преступлений – 60% раскрываются, если в таких делах больше десяти пострадавших. Если преступление определяется как резонансное, то трудно избежать ответственности", – пояснил заместитель начальника отдела противодействия преступлениям в сфере электронной коммерции Юрий Полтенко.

То, что продавец давно зарегистрирован на интернет-платформах по продажам, – не основание доверять, говорят в Киберполиции. Ведь любой аккаунт, как и отзывы, можно купить.