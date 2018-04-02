Мошенники в интернете заманивают жертв огромными скидками

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Эксперты советуют пользоваться специальными интернет-платформами для покупок
"Автомобиль, украшения или бытовая техника за полцены" – интернет кишит такими предложениями. Журналисты "Сегодня" разбирались, действительно ли люди дешево продают ненужные вещи или это мошенники ищут новых жертв.
Жительница Киева Анастасия Балалаева увидела объявление о продаже желанного телефона за полцены и в тот же день переслала 6000 гривен в Херсонскую область продавщице Юлии.
"У нее очень давно страничка – с 2013 года. Она давно продает, у нее есть хорошие отзывы. Условия у нее были, что она продает телефон по полной предоплате", – рассказала Анастасия.
Деньги продавец получила, а вот обещанный телефон так и не отправила.
"Вечером она не смогла отправить, потому что плохая погода. Позвонил мой сын, она сказала, что все отправила", – поделалась Анастасия.
В итоге мошенница неделю кормила Анастасию обещаниями, а потом исчезла. Номер Юлии перестал отвечать. Кстати, Национальная полиция предупреждает украинцев об аферах в интернете - выгоду ищет все большее количество мошенников.
Слишком низкая цена и выгодные скидки должны насторожить, говорит эксперт по продажам в сети Виктор Гриценко. Он советует просить у продавца несколько фото товара – часто на сайте может быть чужая фотография. Деньги лучше пересылать на специальный сервис, который имеют все сайты по продажам.
"Вы платите деньги, но сразу они не направляются продавцу, а остаются в сейфе, после того, как продавец отправляет вам товар, вы убедились, что товар тот, что вы заказали, средства направляются продавцу", – рассказывает Гриценко.
Банковские реквизиты, телефонные записи разговоров с мошенником – все это доказательства преступления. В Киберполиции просят обязательно обращаться к ним, ведь пострадавших от таких продавцов может быть не один десяток.
"Расследования таких преступлений – 60% раскрываются, если в таких делах больше десяти пострадавших. Если преступление определяется как резонансное, то трудно избежать ответственности", – пояснил заместитель начальника отдела противодействия преступлениям в сфере электронной коммерции Юрий Полтенко.
То, что продавец давно зарегистрирован на интернет-платформах по продажам, – не основание доверять, говорят в Киберполиции. Ведь любой аккаунт, как и отзывы, можно купить.
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