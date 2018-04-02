Держприкордонслужба викрила схему незаконного ввезення в Україну автомобілів іноземної реєстрації

В результаті копіткої та змістовної роботи оперативники Держприкордонслужби викрили схему незаконного ввезення в Україну транспортних засобів іноземної реєстрації та їх подальшої легалізації на території нашої держави.

В результаті копіткої та змістовної роботи оперативники Держприкордонслужби викрили схему незаконного ввезення в Україну транспортних засобів іноземної реєстрації та їх подальшої легалізації на території нашої держави. Також було встановлено коло осіб, які незаконно і зухвало взяли на себе повноваження державних органів.

Робота тривала більше року під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області, що дало змогу встановити усіх членів протиправної групи. Крім того, чітко з’ясовано механізм здійснення протиправної діяльності, який полягав у незаконному ввезенні в Україну з Польщі автомобілів польської і литовської реєстрації. При цьому використовувалися підроблені контрольні талони з відмітками прикордонної служби і митниці про перетин кордону.

Наразі підтверджено незаконне ввезення через пункт пропуску «Ягодин» 131 транспортного засобу.

Після формування доказової бази на завершальній стадії документування за дорученням органів прокуратури оперативними підрозділами із залученням спецпідрозділу Держприкорлонслужби «Дозор» 30 березня проведено обшуки у приватних господарствах Любомльського району Волинської області, а це – 7 фігурантів справи. Як результат, повністю підтверджено злочинну діяльність і вилучено ще ряд транспортних засобів та велику кількість речей і предметів, які буде використано в якості доказів у суді.

Зокрема, у ході обшуків виявлено 4 незаконно ввезених транспортних засоби, 32 комплекти номерних знаків на автомобілі польської та української реєстрації, підроблені датоштампи прикордонних і митних органів. Також знайдено окремі елементи відтисків і штампів на українській і польській мовах, що використовувались для підробляння різних документів, підроблені печатки польських нотаріусів, більше 1 тисячі бланків контрольних талонів, понад 60 польських свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, близько 60 пакетів документів на автомобілі, в тому числі і підроблені бланки доручень на право керування, поліси страхування, договори купівлі-продажу.

Вилучені транспортні засоби, предмети і речі, що мають значення для кримінального провадження, як речові докази, передано компетентним органам.

Слідчі дії тривають, вивчається питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій учасників протиправної групи з урахуванням виявленої доказової бази. // ДПСУ