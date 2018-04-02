У Львові викрили зловмисниць, причетних до розкрадання коштів кредитної спілки

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчого відділення Галицького відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 припинили незаконну діяльність службових осіб однієї з кредитних спілок, причетних до розкрадання коштів у особливо великих розмірах.

Правоохоронці встановили, що головний бухгалтер закладу, 44-річна місцева мешканка, разом зі своєю 34-річною підлеглою, будучи матеріально-відповідальними особами, привласнили з каси кредитної спілки 593 000 гривень та в подальшому приховували нестачу грошей.

Зловмисницям повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.



Відділ комунікації поліції Львівської області,

за матеріалами УЗЕ у Львівській області