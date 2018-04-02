У суді доведено вину мешканця м. Чугуїв – бойовика незаконного збройного формування «Брянка СССР»

Чугуївський міський суд Харківської області визнав винним 29-річного чоловіка у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконному поводженні з бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокуратура Харківської області довела у суді, що у листопаді 2014 року на території м. Брянка Луганської області зловмисник добровільно вступив до незаконного збройного військового формування терористичної організації "ЛНР" - батальйону "СССР Брянка". Там йому надали у користування вогнепальну зброю, набої до неї, формений одяг та інше військове спорядження.

Додому чоловік повернувся наприкінці 2017 року. З собою привіз 3 ручні гранати РГД-5, які були вилучені під час обшуків за санкцією суду у помешканні зловмисника.

Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.

Вирок суду не набув законної сили, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Прес-служба прокуратури Харківської області