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Во Львовской области мужчина погиб, повиснув на заборе со штырями

02.04.2018 14:15

Мужчина перелезал через ограду своего дачного участка и смертельно повредил артерию на ноге

В Городоцком районе Львовской области, на территории одного из дачных кооперативов погиб мужчина.

повис на заборе

"Как выяснилось, погибший, 56-летний местный житель, чтобы попасть на свой дачный участок, перелезал через забор, зацепился за выступающие части металлических прутьев и повредил артерию на ноге", – сообщает львовская полиция.

Слезть с забора самостоятельно пострадавший не смог, но успел позвонить своему товарищу и позвать его на помощь. Когда тот прибежал на место происшествия, раненный дачник уже скончался.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по этому факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". // Сегодня

 

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