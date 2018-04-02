Во Львовской области мужчина погиб, повиснув на заборе со штырями

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Мужчина перелезал через ограду своего дачного участка и смертельно повредил артерию на ноге
В Городоцком районе Львовской области, на территории одного из дачных кооперативов погиб мужчина.
"Как выяснилось, погибший, 56-летний местный житель, чтобы попасть на свой дачный участок, перелезал через забор, зацепился за выступающие части металлических прутьев и повредил артерию на ноге", – сообщает львовская полиция.
Слезть с забора самостоятельно пострадавший не смог, но успел позвонить своему товарищу и позвать его на помощь. Когда тот прибежал на место происшествия, раненный дачник уже скончался.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по этому факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". // Сегодня
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