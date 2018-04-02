Во Львовской области мужчина погиб, повиснув на заборе со штырями

Мужчина перелезал через ограду своего дачного участка и смертельно повредил артерию на ноге

В Городоцком районе Львовской области, на территории одного из дачных кооперативов погиб мужчина.

"Как выяснилось, погибший, 56-летний местный житель, чтобы попасть на свой дачный участок, перелезал через забор, зацепился за выступающие части металлических прутьев и повредил артерию на ноге", – сообщает львовская полиция.

Слезть с забора самостоятельно пострадавший не смог, но успел позвонить своему товарищу и позвать его на помощь. Когда тот прибежал на место происшествия, раненный дачник уже скончался.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по этому факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". // Сегодня