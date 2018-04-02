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Прокуратурою Луганської області поновлено права дітей шахтарів

02.04.2018 14:25

За втручання прокуратури області реально виконані рішення Лисичанського міського суду, якими задоволено позови заступника прокурора області та стягнуто на користь дітей шахтарів стипендію у розмірі, передбаченому Законом України «Про престижність шахтарської праці»

 

Дві студентки одного з навчальних закладів області отримали недоотриману у відповідності до положень діючого законодавства стипендію на загальну суму 26 тис грн.

прокуратура луганської області

 

Додатково: відповідно до ч. 1 ст. 5 Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» дітям, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, дітям шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, шахтарів-інвалідів I та II групи, гарантується виплата соціальної стипендії за рахунок бюджетних коштів в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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