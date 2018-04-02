Харьковский судья пожаловался на письмо с «проклятиями» от частной фирмы

Судья Харьковского апелляционного хозяйственного суда Алексей Плахов пожаловался на письмо с проклятьями, полученное от частной фирмы. Свое заявление представитель Фемиды направил в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору.

По словам мужчины, 18 апреля он должен был провести первое заседание по делу о разорившемся обществе с ограниченной ответственностью "Пульсар-92". Ранее Хозяйственный суд Харьковской области признал компанию банкротом, однако ее владелец не согласился с этим решением и подал апелляцию. Незадолго до ее рассмотрения в орган Фемиды пришло письмо от фирмы с оскорблениями.

"Хочу, чтобы вы знали, что я проклял все живое, что называется вашими именами. Наш разговор продолжим там, где врать невозможно и вам придется за все ответить", - написал автор послания.

В письме также содержится информация о коррупционном характере дела - представитель фирмы уверяет, что заплатил за решение суда в свою пользу, однако его обманули. Вместе с тем, в своем обращении к Высшему совету правосудия и генпрокурору, Плахов пишет, что подпись существенно отличается от оставленных директором "Пульсара-92" на других документах, поэтому он не исключает вмешательства в судебное разбирательство посторонних лиц. Поэтому судья просит Юрия Луценко и ВСП принять меры и не допустить давления на него. //newsroom.kh.ua