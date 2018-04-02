Киевский прокурор наказан за аморальное поведение — игру «в бутылочку» на раздевание

Прокурор киевской местной прокуратуры N 7 Олег Билоус (на фото слева) и его гражданская жена Диана стали победителями реалити-шоу «ЛавЛавСаr». Как оказалось, для этого им пришлось… раздеться. По задумке организаторов, на одном из этапов шоу четыре пары играли в бутылочку на раздевание. Победителя в игре не оказалось — разделись все. Именно это, а также применение нецензурной лексики комиссия и вменила Билоусу в вину. Как и то, что участвуя в конкурсах, он целовался с участницами.

По мнению членов комиссии, внимательно просмотревших все четыре минуты видео с голым Билоусом и еще семью раздетыми мужчинами и женщинами, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовных производств. И даже то, что съемочная группа «вынуждена была ретушировать» «интимные части тела», считают в КДПК, не снимает ответственности с Билоуса: он должен был избегать «действий, которые могли негативно повлиять на его репутацию прокурора», и мог «повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс».

В своих пояснениях победитель шоу утверждал, что участвовал в телесъемках в свободное от работы время и нигде не афишировал принадлежность к прокурорскому корпусу. В свое оправдание он указал, что передача транслировалась по общенациональному каналу в вечернее время и не была ни запрещена Нацсоветом по вопросам телевидения и радио, ни отнесена к эротическим. К тому же «интимных частей» его тела в эфире видно не было. Жалоб от населения по поводу передачи не поступало. Поэтому на репутацию как его, так и прокуратуры в целом повлиять она не могла. В то же время Олег Билоус пообещал больше так не делать.

КДКП сочла, что хоть съемки в «ЛавЛавСаr» и не повлияли на выполнение служебных обязанностей Олегом Билоусом, однако он допустил однократное грубое нарушение правил прокурорской этики. Ему был объявлен выговор. Это решение направлено в прокуратуру Киева для наложения взыскания. В пресс-службе столичной прокуратуры отказали комментировать информацию ввиду загруженности работой.

Отметим, что свое участие в программе Олег Билоус объяснил желанием помочь младшей сестре Дианы оплатить обучение. Что и сделал, подписав договор об отказе от приза в пользу девушки.

Тем временем Олег Билоус перепостил сообщение СМИ о том, что винницкие патрульные составили протокол об управлении автомобилем в состоянии опьянения на мужчину, чьи личные данные и фото идентичны данным главы КДКП. В опубликованном фото протокола указывается, что место работы тот не назвал и от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался.

Фото: скрин с видео YouTube-канала телеканала ТЕТ

Анатолий Гавриш, «ФАКТЫ»