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Минздрав уволил Амосову с должности ректора медуниверситета им. Богомольца

02.04.2018 15:06

Минздрав досрочно разорвал контракт с Амосовой, она будет уволена с 16 апреля

Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

Фото из открытых источников

"На основании рекомендаций комиссии и ряда писем Государственной аудиторской службы, Государственной финансовой инспекции, Государственной казначейской службы по невыполнению НМУ требований контролирующих органов, Минздрав Украины принял решение досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой", - говорится в сообщении.

В частности, по состоянию на март 2018 года остались невыполненными 12 пунктов требований ГФИ, по результатам выявленных ревизией нарушений.

Соответствующий приказ был подписан 30 марта 2018 года под № 14-А. Согласно приказу, Амосова с 16 апреля 2018 года будет уволена с должности ректора НМУ из-за невыполнение условий контракта.

Напомним, комиссия Министерства здравоохранения признала неудовлетворительной работу ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой и рекомендовала расторгнуть с ней контракт.

2 марта Административный суд восстановил Амосову на посту ректора университета им. Богомольца. 26 февраля в университете объявили забастовку в поддержку Амосовой.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что это не забастовка, а намеренное устранение студентов от учебного процесса, и пригрозила руководству университета привлечением к ответственности за саботаж занятий.

28 февраля забастовка-комитет НМУ им. А. А. Богомольца объявил об окончании протестной акции. Ее участники заявили, что благодаря этому парламентский комитет по вопросам здравоохранения, который возглавляет Ольга Богомолец, поддержал требования, которые были выдвинуты участниками акции.

Однако 6 марта Министерство охраны здоровья Украины снова отстранило Екатерину Амосову от должности ректора. // 112.ua

 

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