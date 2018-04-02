Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Николаевский налоговик признал перед прокуратурой факт получения взятки

02.04.2018 15:17

Фискал заплатит 17 тыс. гривен штрафа за взятку в 240 тыс. гривен

Сотрудник Государственной фискальной службы (ГФС) Николаева признал свою вину в получении 240 тыс. гривен взятки от одного из предпринимателей. Об этом свидетельствует решение Центрального суда города.

Фото: налоговик заплатит штраф за получение взятки (фото из открытых источников)

Согласно документу, бывший руководитель налоговой инспекции Октябрьского района Николаева заплатит государству штраф в размере 17 тыс. гривен.

Как сообщается в материалах дела, в 2015 году во время камеральной проверки налоговой отчетности за март 2015 года ООО "Лика-О" фискальные органы заподозрили проведение бестоварных операций с сельхозпродукцией и возможно использование фирмой схемы для уклонения от уплаты налогов. О результатах проверки ревизоры сообщили руководству.

После оглашения результатов проверки начальник налоговой инспекции договорился о встрече с руководителем фирмы, в ходе которой он предложил закрыть вопрос нарушения налогового законодательства за вознаграждение - 1% от оборота фирмы за март-апрель 2015 года, что составило 240 тыс. гривен. В дальнейшем фирма должна была платить такой же процент от ежемесячного объема реализации продукции. Деньги якобы требовались для воздействия на руководителя комиссии по реорганизации Октябрьской объединенной налоговой инспекции в Николаевской области.

По версии следствия, налоговик попросил забрать взятку у предпринимателя своего знакомого, а тот, в свою очередь, предложил это сделать свою знакомую. В процессе получения неправомерной выгоды, руководитель налоговой был задержан Службой безопасности Украины.

Суд признал экс-налоговика виновным в совершении уголовного нарушения по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса - получение взятки за влияние на принятие решения.

В соответствии с заключенным виновным соглашением с прокуратурой, суд наложил на взяточника штрафные санкции в сумме 17 тыс. гривен. Кроме того, на него возложили оплату двух экспертиз общей стоимостью около 19 тыс. гривен. // РБК-Украина

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...