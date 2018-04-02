Николаевский налоговик признал перед прокуратурой факт получения взятки

Сотрудник Государственной фискальной службы (ГФС) Николаева признал свою вину в получении 240 тыс. гривен взятки от одного из предпринимателей. Об этом свидетельствует решение Центрального суда города.

Согласно документу, бывший руководитель налоговой инспекции Октябрьского района Николаева заплатит государству штраф в размере 17 тыс. гривен.

Как сообщается в материалах дела, в 2015 году во время камеральной проверки налоговой отчетности за март 2015 года ООО "Лика-О" фискальные органы заподозрили проведение бестоварных операций с сельхозпродукцией и возможно использование фирмой схемы для уклонения от уплаты налогов. О результатах проверки ревизоры сообщили руководству.

После оглашения результатов проверки начальник налоговой инспекции договорился о встрече с руководителем фирмы, в ходе которой он предложил закрыть вопрос нарушения налогового законодательства за вознаграждение - 1% от оборота фирмы за март-апрель 2015 года, что составило 240 тыс. гривен. В дальнейшем фирма должна была платить такой же процент от ежемесячного объема реализации продукции. Деньги якобы требовались для воздействия на руководителя комиссии по реорганизации Октябрьской объединенной налоговой инспекции в Николаевской области.

По версии следствия, налоговик попросил забрать взятку у предпринимателя своего знакомого, а тот, в свою очередь, предложил это сделать свою знакомую. В процессе получения неправомерной выгоды, руководитель налоговой был задержан Службой безопасности Украины.

Суд признал экс-налоговика виновным в совершении уголовного нарушения по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса - получение взятки за влияние на принятие решения.

В соответствии с заключенным виновным соглашением с прокуратурой, суд наложил на взяточника штрафные санкции в сумме 17 тыс. гривен. Кроме того, на него возложили оплату двух экспертиз общей стоимостью около 19 тыс. гривен. // РБК-Украина