Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Двом так званим «заступникам міністра ЛНР» оголошено про підозру. Поки що зочно...

02.04.2018 15:28

За матеріалами Служба безпеки України на Луганщині оголосили про підозру в скоєнні злочину двом «заступникам міністра внутрішніх справ ЛНР». 

Правоохоронці встановили, що у 2014 році двоє мешканців Луганська – дільничний інспектор та звільнений з посади оперуповноваженого місцевого райвідділу міліції, приєдналися до незаконних збройних формувань.

СБУ

Перебуваючи у складі терористичної організації «ЛНР» зловмисники наразі обіймають «посади заступників міністра внутрішніх справ».

Оперативники спецслужби задокументували факти здійснення ними незаконного переслідування українських громадян, участі у придушенні спротиву терористам з боку цивільного населення та сприяння бойовикам ОРЛО у протидії силам антитерористичної операції.

Фігурантам справи заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Підозрюваних оголошено у розшук.

Триває досудове розслідування.

Служба безпеки України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...