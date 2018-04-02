Двом так званим «заступникам міністра ЛНР» оголошено про підозру. Поки що зочно...

За матеріалами Служба безпеки України на Луганщині оголосили про підозру в скоєнні злочину двом «заступникам міністра внутрішніх справ ЛНР».

Правоохоронці встановили, що у 2014 році двоє мешканців Луганська – дільничний інспектор та звільнений з посади оперуповноваженого місцевого райвідділу міліції, приєдналися до незаконних збройних формувань.

Перебуваючи у складі терористичної організації «ЛНР» зловмисники наразі обіймають «посади заступників міністра внутрішніх справ».

Оперативники спецслужби задокументували факти здійснення ними незаконного переслідування українських громадян, участі у придушенні спротиву терористам з боку цивільного населення та сприяння бойовикам ОРЛО у протидії силам антитерористичної операції.

Фігурантам справи заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Підозрюваних оголошено у розшук.

Триває досудове розслідування.

Служба безпеки України