В Харькове парень связал себе руки и выпрыгнул из окна с петлей на шее

Патрульные оказали парню первую помощь и вызвали на место медиков, которые забрали пациента в больницу

В Харькове правоохранители помогли парню, который пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Инцидент произошел сегодня около 11:00 на улице 23-го Августа. Копы получили информацию о том, что гражданин пытается наложить на себя руки. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка обнаружили окровавленного молодого человека, который пытался нанести себе увечья. Руки пострадавшего были связаны, а на шее висела веревка. Другой ее конец свисал из окна второго этажа.

По словам свидетелей, именно оттуда выпрыгнул парень, а когда ему не удалось осуществить задуманное - потенциальный самоубийца попытался себя порезать. Патрульные оказали парню первую помощь и вызвали на место медиков, которые забрали пациента в больницу. // newsroom.kh.ua