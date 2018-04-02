В Харькове парень связал себе руки и выпрыгнул из окна с петлей на шее

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Патрульные оказали парню первую помощь и вызвали на место медиков, которые забрали пациента в больницу
В Харькове правоохранители помогли парню, который пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Инцидент произошел сегодня около 11:00 на улице 23-го Августа. Копы получили информацию о том, что гражданин пытается наложить на себя руки. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка обнаружили окровавленного молодого человека, который пытался нанести себе увечья. Руки пострадавшего были связаны, а на шее висела веревка. Другой ее конец свисал из окна второго этажа.
По словам свидетелей, именно оттуда выпрыгнул парень, а когда ему не удалось осуществить задуманное - потенциальный самоубийца попытался себя порезать. Патрульные оказали парню первую помощь и вызвали на место медиков, которые забрали пациента в больницу. // newsroom.kh.ua
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