У Києві правоохоронці вилучили у чоловіка арсенал боєприпасів та наркотики (фото)

Поліцейські зупинили на вулиці підозрілого чоловіка, у якого виявили гранату Ф-1 та ніж. Згодом у його помешканні слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції вилучила канабіс, саморобні гранати, патрони та 6 димових шашок.

Подія трапилася вчора на вулиці Набережно-Корчуватській. Під час відпрацювання території наряд полку поліції особливого призначення №2 помітив чоловіка. Правоохоронці вирішили перевірити його особу, а під час спілкування він повідомив, що в нього в барсетці лежить учбова граната.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які під час поверхневого огляду виявили у його сумці предмет, схожий на гранату Ф-1, та ніж:

«За погодженням із місцевою прокуратурою також провели невідкладний обшук за місцем мешкання чоловіка. У результаті вилучено згорток із канабісом, три димові гранати РДГ-2Б, дві димові гранати РДГ-2Ч, саморобні вибухові пристрої, 36 патронів, магазин до пістолета, реактивний світловий патрон та шість димових шашок. Власник боєприпасів – 33-річний уродженець Черкаської області».

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Боєприпаси та наркотики працівники поліції направили на експертне дослідження.

«Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі»,- зазначив заступник начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Ігор Бобровський.

Відділ комунікації поліції Києва