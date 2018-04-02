Девица выстрелила приятелю в голову в прямом эфире (видео 18+)

Жизнь американца Девина Холмса оказалась под угрозой после того, как в него случайно выстрелила подруга.

Жуткий инцидент произошел в Хьюстоне, штат Техас, во время того, как мужчина с друзьями в прямом эфире играли с пистолетом в машине, передает Crimeola.

Подруга Девина Кассандра сидела на пассажирском сиденье, играла с пистолетом и случайно выстрелила Холмсу в голову. Перед этим моментом мужчина говорил, что "нервничает", когда подруга берет в руки оружие.

После того, как из головы Девина пошла кровь, друзья в страхе выбежали из машины.

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Пострадавший был срочно госпитализирован, и сейчас он подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Жуткое видео было записано на Facebook Live пользователя Кадиллака Коулмана. В настоящее время ведется расследование, власти допрашивают Кадиллака и Кассандру, чтобы выяснить, произошел ли инцидент случайно или у них был какой-то мотив.