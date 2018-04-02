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Заочно приговорены к казни супруги, прятавшие в морозильнике убитую домработницу

02.04.2018 16:30

 Суд Кувейта вынес приговор по уголовному делу, вызвавшему международный кризис и ухудшение отношений с азиатским государством. Жертвой преступников стала 29-летняя девушка-гастарбайтер с Филиппин, с которой расправились работодатели - гражданин Ливана и его супруга-сирийка. Тело потерпевшей они спрятали в холодильнике.

Обвиняемым вынесли заочный смертный приговор, пишет The Star. Сами фигуранты в настоящий момент находятся за пределами Кувейта. Месяц назад ливанская пресса писала, что подозреваемый в убийстве филиппинки был заключен под стражу, а Бейрут решает вопрос о его экстрадиции в Кувейт.
 
Суд Кувейта вынес приговор по уголовному делу, вызвавшему международный кризис и ухудшение отношений с азиатским государством. Жертвой преступников стала 29-летняя девушка-гастарбайтер с Филиппин, с которой расправились работодатели - гражданин Ливана и его супруга-сирийкаВ феврале 2018 года AFP со ссылкой на источник в судебных органах сообщало, что супруга подозреваемого задержана на своей родине в Сирии.
 
Власти Филиппин намерены добиваться продолжения расследования с участием правоохранительных органов Сирии, Ливана и Кувейта с целью наказания виновных, пишет GMA News.
 
Следователи квалифицировали расправу над филиппинской домработницей Джоаной Демафелис как причинение смерти по неосторожности. Тело жертвы год пролежало в морозильной камере покинутого жильцами дома, прежде чем было обнаружено. Этот дом, как оказалось, принадлежал ливанцу и его жене.
 
Преступление вызвало международный скандал, а президент Филиппин Родриго Дутерте в феврале отозвал из Кувейта сограждан-гастарбайтеров, объявив амнистию тем, кто работал нелегально. В том же месяце власти двух стран подписали новое соглашение, по которому филиппинским работникам были предоставлены дополнительные гарантии.
 
По данным МИД Филиппин, в Кувейте работает больше 250 тысяч соотечественников (в том числе 11 тысяч нелегалов), многие из которых являются домработниками. Кроме того, большое число филиппинцев отправляется на заработки в другие арабские государства: ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.
 
За последние два года в Кувейте умерли 196 филиппинцев. В большинстве случаях речь идет о смерти "по неуказанным медицинским причинам". А четыре гражданина Филиппин совершили самоубийство, пишет Philippine Star.
 
Часто гастарбайтеры попадают в своеобразную "крепостную зависимость" от своих работодателей (так называемая кафала). Кафала предполагает юридическую ответственность работодателей за своих работников. У работодателя есть обязанность не только платить иностранному рабочему зарплату, но и обеспечивать его рабочей визой и брать на себя регулирование отношений с чиновниками. Взамен гастарбайтер обязуется тот или иной срок не покидать своего "хозяина" (как правило, срок составляет один-три года). Все время действия их уговора работник не только не может сменить работу, но и выехать из страны - его документы остаются у работодателя.
Гастарбайтеры сталкиваются и с другими ограничениями своих прав: им запрещено арендовать жилье (и тем более покупать его), получать водительские права, открывать счет в банке (без разрешения своего работодателя).
 
Нередко под действие кафалы попадают и квалифицированные гастарбайтеры из развитых стран. Это может быть вызвано конфликтными ситуациями. Например, американский управляющий сети ресторанов Насер Бейдун решил разорвать контракт с работодателем и вернуться на родину. Но ему пришлось провести в качестве "экономического заложника" 685 дней, пока его хозяин не смилостивился и не разрешил ему покинуть Катар.
 
Положение гастарбайтеров осложняется еще и тем, что в каждом втором случае кафала действует на основе устных договоренностей. В итоге многие работодатели недоплачивают работникам, не исполняя свои обещания. В Катаре около половины гастарбайтеров были согласны в 2013 году работать за 400 долларов в месяц, но примерно в трети случаев на месте им платили только 250-300 долларов.
Отметим, что жители Средней Азии, приезжающие в РФ, тоже оказываются в схожем или даже худшем положении, как полагают некоторые наблюдатели. "В России права и обязанности гастарбайтеров вообще никак не прописаны. И если бы был введен даже аналог средневековой кафалы, это уже значительно цивилизовало бы трудовые отношения, в которых одной из сторон выступают мигранты", - писало АРИ. // NEWSru.com


 

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