Весенний призыв в Украине: кого заберут и что грозит уклонистам

В Украине стартовал весенний призыв на срочную воинскую службу. Кампания продлится с начала апреля по 31 мая. Отправить служить за это время намерены 15 190 человек.

Детальнее о призыве и ответственности за попытки от него уклониться - в материале "Обозревателя".

Сколько человек призовут?

Всего в рамках весенней призывной кампании призвать собираются 15 190 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 8 990 человек, в Национальную гвардию - 4 000 человек, в Государственную пограничную службу - 1 200 человек и в Государственную специальную службу транспорта - 1 000 человек.

Больше всего срочников планируют призвать из Днепропетровской и Харьковской областей - 1 520 человек и 1 080 человек соответственно. Меньше всего - из Луганской и Закарпатской областей (200 и 255 человек соответственно). Из Киева согласно плану по призыву отправить служить должны 563 человека.

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины на весеннюю призывную кампанию было выделено 54,9 млн гривен. На одного призывника выделено 3 617 гривен 13 копеек. Из них 3,5 тыс. гривен - это разовая материальная помощь.

Кого призовут?

Призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, годные по состоянию здоровья. Служить будут до 18 месяцев, а срочники с научной степенью специалиста или магистра - до 12-ти месяцев.

Право на освобождение от призыва имеют мужчины старше 27 лет или признанные непригодными для службы по состоянию здоровья. Также, согласно закону Украины "О военной обязанности и воинской службе", освобождаются от призыва на срочную службу и те, чей отец или мать, брат или сестра погибли или получили инвалидность при прохождении воинской службы.

На отсрочку от призыва может рассчитывать тот, кто содержит нетрудоспособных родителей, родственников, или у которого есть одинокая мать или отец, содержащие двое или больше детей, или чей брат призван на службу в это же время. Также отсрочка положена тем, у кого есть ребенок в возрасте до трех лет или кто самостоятельно воспитывает ребенка старше трех лет. Или тем, у кого есть двое или больше детей, ребенок-инвалид, беременная жена или жена-инвалид.

Кроме того, согласно закону, право на отсрочку есть у сирот, временно непригодных для службы по состоянию здоровья и студентов дневной формы младше 21 года. Также отсрочку получают и подсудимые или те, кто подозревается в совершении уголовных преступлений.

Освобождаются от призыва на период работы педагоги, медики, полицейские, резервисты, священники, сельские, поселковые и городские головы.

Что касается тех, кто попадет в весеннюю кампанию, то им положена денежная помощь при призыве и увольнении, полное содержание во время службы и 10-дневный отпуск. На время службы, при условии официального трудоустройства, за призывником сохраняется место работы, должность и средняя зарплата. Кроме того, время, проведенное в армии, засчитывается в страховой и трудовой стаж.

Что грозит уклонистам?

За уклонение от призыва на срочную службу может грозить уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет по ст. 335 УК Украины.

Если военнообязанный после получения повестки не явился в определенный пункт сбора в указанное в ней время, ему грозит штраф в размере 85-199 гривен. Такой же штраф грозит и за то, что он не сообщил в военкомат о смене места жительства. За повторное такое нарушение предусмотрен штраф в размере 170-255 гривен.

Как сообщал "Обозреватель", народные депутаты планируют повысить возраст приема граждан, проходящих военную службу по мобилизации, до 30 лет. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.