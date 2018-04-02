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На Білоцерківщині пасажир таксі перевозив дві коробки з димедролом

02.04.2018 16:55

Сьогодні, близько 12:20, в с. Володимирівка, працівники групи реагування патрульної поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили водія таксі, який керував автомобілем «ЗАЗ». 

При перевірці документів правоохоронці звернули увагу на знервовану поведінку пасажира. Оглянувши салон легковика поліцейські виявили на задньому сидінні дві картонні коробки, в яких заходилося більше ста упаковок димедролу. 

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35-річний пасажир, мешканець м. Фастів, не мав жодних документів на заборонені для вільного продажу ліки. 

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Для з’ясування всіх обставин на місце події викликана місцева слідчо - оперативна група. Препарат вилучено. Проводиться перевірка. 

УПД Київської області

 

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