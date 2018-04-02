Минулого року 4483 дітей постраждали у ДТП, 175 з яких мали летальні наслідки

Тетяна Ковальчук: Безпека дітей - одне з головних завдань МВС. Про це сьогодні, 2 квітня, повідомила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук під час запуску другого етапу акції «Будь помітним! Безпека понад усе». Проект реалізується МВС спільно з Національною поліцією та Консультативною місією ЄС (EUAM). Його мета - підвищення безпеки дорожнього руху для дітей шкільного віку.

«Діти - це майбутнє України. Саме тому, забезпечення безпеки маленьких громадян - одне з головних завдань МВС», - заявила Тетяна Ковальчук.

Вона додала, що сьогодні пріоритети Міністерства - безпека, захист та сервіс.

«Особливо це стосується дітлахів. Мета проекту «Будь помітним! Безпека понад усе» - мінімізувати кількість дорожньо-транспортних подій за участю дітей. Акція охоплює понад 200 шкіл у семи регіонах України. Окрім уроків з безпеки дорожнього руху школярі отримують від патрульних поліцейських книжки та світловідбивачі. Такі подарунки допоможуть учням стати більш обізнаними щодо ризиків на дорозі, а також більш помітними для водіїв. Я сподіваюся, що незабаром проект буде масштабований на всю територію нашої держави», - додала заступник міністра внутрішніх справ.

Тетяна Ковальчук також висловила сподівання, що зовсім скоро на законодавчому рівні, як у більшості країн Європи, буде затверджено положення, за яким всі учасники дорожнього руху використовуватимуть світловідбивні елементи на своєму одязі та транспорті, аби зробити дорожній рух безпечнішим.

«МВС обов’язково підтримає таку ініціативу, адже всі учасники дорожнього руху, чи то пішоходи, чи велосипедисти, чи водії авто повинні нести відповідальність за своє життя і життя інших людей», ‑ сказала вона.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що минулого року у ДТП постраждали 4483 дітей, 175 з яких мали летальні наслідки.

«Життя дітлахів - найцінніші. Поліція приділяє дуже багато уваги цій проблемі. Ще рік назад ми визначили, що потрібен якісно новий підхід ‑ не діяти за наслідками, а діяти превентивно, співпрацювати з шкільними закладами і, перш за все, бути у постійному контакті з дітьми», - додав він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції повідомив, що рік тому була запроваджена програма «Шкільний офіцер поліції», яка направлена на співпрацю з навчальними закладами по профілактиці дитячого дорожньо-транспортного травматизму, по профілактиці правопорушень і дій щодо безпеки дітей у соціумі та шкільному середовищі.

«Програма «Шкільний офіцер поліції» довела свою ефективність і найближчим часом впроваджуватиметься ще у семи областях України», - додав він.

Головний радник Консультативної місії ЄС з питань належного врядування Лайді Сурва зазначила, що у європейських країнах наявність світловідбиваючих елементів на одязі визначена законодавчо.

«Наприклад, у моїй рідній Естонії після введення такого положення кількість ДТП за участю пішоходів зменшилася у 6 разів», - додала вона.

Департамент комунікації МВС України