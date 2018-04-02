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Под Днепром группа подонков в балаклавах остановила электричку и разрисовала вагоны

02.04.2018 17:16

Своими действиями они нанесли ущерб железной дороге на сумму 200 тыс. гривен

Многочисленная группа молодых людей в балаклавах остановила первого апреля пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовала вагоны граффити. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

разрисовали поезд

facebook.com/informator.dp.ua

Инцидент произошел в 8:22 на остановочной платформе "52-й километр" перегона Каменское – Баловка.

Молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда.

Вынужденная остановка пригородного поезда составила 22 минуты, до конечного пункта маршрута – станции Баловка - он прибыл с опозданием на 19 минут.

О факте несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу Приднепровской железной дороги сообщены правоохранительные органы.

Отмечается, что поезд временно отстранят от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс. гривен. // 112.ua

 

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