Співробітники поліції Вінниччини втягували жінок у заняття проституцією

Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили причетність окремих працівників управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (УБЗПТЛ), поліції Вінницької області до створення злочинної схеми втягнення осіб у проституцію. Інтимні послуги змушували надавати клієнтам закладів, які діяли під вивіскою масажних салонів.

Вінницьким управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ у 2017 році було отримано оперативну інформацію щодо протиправної діяльності співробітників УБЗПТЛ поліції у Вінницькій області. Згодом було встановлено, що заступник начальника одного з відділів УБЗПТЛ спільно з двома підлеглими сприяли діяльності закладів, де надавалися послуги інтимного характеру.

Під вивіскою масажного салону клієнтам надавали інтимні послуги. Сеанс еротичного масажу коштував 600 гривень, а година з дівчиною - 800-2,5 тисячі гривень. Протягом доби кожна з дівчат обслуговувала від 4 до 8 чоловіків, яких підшукував адміністратор закладу. Він же і збирав виручку.

Серед 4 «співробітниць» було встановлено 20-річну громадянку іншої країни. Ані внутрішнього, ані закордонного паспорта дівчина на руках не мала. «Куратори» салону відібрали у неї документи, погрожуючи притягненням до відповідальності.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки поліції прокуратурою Вінницької області було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Спільними діями оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та працівників вінницької прокуратури було проведено 15 санкціонованих обшуків за адресами діяльності вищезазначених салонів у Вінниці та Хмельницькому, а також – за місцем мешкання фігурантів злочину та у службових приміщеннях.

Під час заходів правоохоронці виявили та вилучили чорнову документацію, грошові кошти, зокрема, в іноземній валюті, отримані від кримінального бізнесу, банківські картки, документи, зброю та набої, комп’ютерну техніку, кілька десятків мобільних телефонів та сім-карти до них.

Наразі викритим зловмисникам та їхнім цивільним спільникам оголошено про підозру. У найближчий час їм буде обрано запобіжний захід. Проводиться перевірка на можливу причетність до злочинної схеми інших співробітників. За вчинене правопорушення 37-річному підполковнику поліції та його підлеглим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України