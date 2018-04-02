Хакер-вимагач взламував персональні сторінки українців у соцмережах

За допомогою фішингу киянин відбирав у власників доступ до їх персональних сторінок, після чого вимагав за нього гроші. Такі дії зловмисника кваліфіковані поліцією за двома статтями Кримінального кодексу України.

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції Нацполіції та слідчі Голосіївського управління поліції Києва, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури №1, встановили 23-річного хакера.

Крім персональних сторінок, він також орієнтувався на профілі Інтернет-магазинів у соціальній мережі «Instagram». Використовуючи фейкові сторінки та електронні листи, нібито від адміністрації «Instagram», зловмисник отримував доступ до зазначених сторінок. Після чого надсилав потерпілим Email-повідомлення, в яких пропонував за 10 тисяч гривень розблокування сторінки.

Оперативники з кіберполіції провели санкціонований обшук за місцем проживання хакера. У його помешканні виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з різними сім картками, які зловмисник використовував для реєстрації фейкових доменних імен. Також, у квартирі вилучено блокнот з чорновими записами, де зловмисник записував усі операції по руху коштів.

Триває досудове розслідування за двома статтями Кримінально кодексу України: за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Поліцейські встановлюють осіб, які стали жертвами дій зловмисника. Вилучену комп’ютерну техніку направлено до експертного центру для проведення усіх необхідних експертиз. Після отримання її результатів буде вирішено питання щодо оголошення киянину про підозру.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України