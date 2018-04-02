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В Днепре полиции пришлось усмирять буйных супругов, устроивших погром в ночном клубе

02.04.2018 17:56

В ночь на 1 апреля любители ночных посиделок устроили дебош в ночном клубе Jackson, который расположен на ул. Баррикадной в Днепре.

Около 01:20 сотрудники ночного заведения пытались вывести из зала буйного посетителя и его супругу, которые, разбив посуду и перевернув стол, на просьбу администратора покинуть клуб ответили отказом. Вследствие чего работникам заведения пришлось вызвать охранную службу и полицию.

Фото: pixabay.com

После прибытия патрульных ситуация не изменилась: клиент, который ранее провоцировал на драку людей, отдыхающих в клубе, теперь был недоволен действиями полицейских. Чтобы успокоить буйного мужчину, стражам порядка пришлось надеть на него наручники и отвезти в Шевченковское отделение полиции. // Сегодня

 

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