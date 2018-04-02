За зловживання, службове підроблення та недостовірну інформацію судитимуть посадовця Київської ОДА

Прокурорами відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника відділу департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації.

Встановлено, що вказана службова особа 25.12.2015 підписала завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі загальноосвітньої школи № 2 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області на суму 618295,20 грн. При цьому, відповідні роботи суб’єктом господарювання виконані не були.

Крім того, під час розслідування встановлено, що вказана службова особа у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2015 та 2016 роки, вказала завідомо недостовірні відомості.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

У ході досудового розслідування особі обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 48 тис грн.

28 березня 2018 року обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні затверджено прокурором та направлено до Шевченківського районного суду міста Києва.

Довідково: обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України