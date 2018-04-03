Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева під час ДТП не мала при собі водійських прав

В одного з фігурантів смертельної аварії в Харкові – Олени Зайцевої – під час ДТП не було з собою водійських прав. Про це стало відомо під час чергового слухання справи в Київському райсуді міста.

Про відсутність посвідчення водійки "Лексуса" заявив патрульний, який є свідком у справі. Після аварії на вимогу поліцейського Зайцева не надала ані водійських прав, ані документів на авто. Ця інформація виявилась цілковитою несподіванкою для обвинувачення. Адже на досудовому слідстві таких свідчень патрульний не надавав. Якщо це доведуть, то прокуратура вимагатиме більш суворого покарання для Зайцевої.

"Ми вкажемо цю обставину. Про те, що вона керувала транспортним засобом без водійського посвідчення, що також вплине на покарання, яке сторона звинувачення пропонуватиме суду", – зазначив прокурор відділу прокуратури Харківської області Валерій Бухан. // 5 канал