В Печерському районі столиці невідомі побили іноземця 1988 р.н.

Подія сталася в Печерському районі столиці на вулиці Верхній: зі слів свідків, було чути постріли. Однак попередньо встановлено, що вогнепальних поранень ніхто не отримав, а в одного чоловіка – забої тіла.

До поліції о 16:50 надійшло повідомлення, що по вулиці Верхній чути постріли. На місці події поліція виявила автомобіль «Порш Кайєн», біля якого знайшли дві гільзи. Із показів свідків, після того, як пролунали постріли, від цієї машини від’їхали два автомобілі.

Потерпілого іноземця, 1988 р.н., із побоями з місця події забрала «швидка»: він розповів, що його побили невідомі. На місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції. Під час огляду іномарки правоохоронці вилучили пістолет револьвер під патрон Флобер.

Поліція встановлює обставини події, свідків та очевидців, а також спілкується із потерпілим. Крім цього, правоохоронці перевіряють записи з відеокамер спостережень, які могли зафіксувати дану подію.

Відділ комунікації поліції Києва

Оксана Тищенко