«Нафтогазово-оппозиционный» нардеп Бакулин объявлен в розыск

Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.

Указывается, что депутат исчез из поля зрения правоохранителей 19 марта 2018 года. Мера пресечения по отношению к подозреваемому не применялась.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Со временем Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

Ранее парламент поддержал все три представления Генеральной прокуратуры и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина.

12 марта Регламентный комитет признал законными представления ГПУ. Сам Бакулин отсутствовал на заседании комитета, он предоставил ходатайство о заслушивании вместо него его адвокатов из-за того, что он в то время "пребывал на больничном".

Как сообщалось, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление в парламент о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения депутату из фракции "Оппозиционный блок" Евгению Бакулину в связи с получением органом досудебного расследования достаточных доказательств его причастности к совершению в составе преступной организации Виктора Януковича уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а именно: незаконного завладения путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами ПАО "Государственная акционерная компания "Черноморнефтегаз" в сумме более 3,2 млрд грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок "Петр Годованец" и "Украина".

Кроме того, он подозревается в незаконном завладении чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами, принадлежащими ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" в сумме почти 450 млн грн при осуществлении закупок нефтепродуктов у ООО "ГазУкраина-2020". // Сегодня