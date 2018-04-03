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«Нафтогазово-оппозиционный» нардеп Бакулин объявлен в розыск

03.04.2018 02:11

Депутат исчез из поля зрения правоохранителей 19 марта 2018 года

Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.

Евгений Бакулин. Фото: facebook.com/YevgeniyBakulin

Указывается, что депутат исчез из поля зрения правоохранителей 19 марта 2018 года. Мера пресечения по отношению к подозреваемому не применялась.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Со временем Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

Ранее парламент поддержал все три представления Генеральной прокуратуры и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина.

12 марта Регламентный комитет признал законными представления ГПУ. Сам Бакулин отсутствовал на заседании комитета, он предоставил ходатайство о заслушивании вместо него его адвокатов из-за того, что он в то время "пребывал на больничном".

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Как сообщалось, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление в парламент о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения депутату из фракции "Оппозиционный блок" Евгению Бакулину в связи с получением органом досудебного расследования достаточных доказательств его причастности к совершению в составе преступной организации Виктора Януковича уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а именно: незаконного завладения путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами ПАО "Государственная акционерная компания "Черноморнефтегаз" в сумме более 3,2 млрд грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок "Петр Годованец" и "Украина".

Кроме того, он подозревается в незаконном завладении чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами, принадлежащими ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" в сумме почти 450 млн грн при осуществлении закупок нефтепродуктов у ООО "ГазУкраина-2020". // Сегодня

 

 

 

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