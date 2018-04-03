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Пропавший в зоне АТО украинский военный погиб

03.04.2018 03:25

Как сообщалось, 29 марта пресс-центр штаба АТО сообищла об исчезновении украинского военнослужащего в воинском подразделении сил Антитеррористической операции.

 Пропавший 29 марта в зоне АТО на Донбассе украинский военный найден мертвым, сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский в комментарии интернет-изданию "Украинская правда".

 

 

"Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", – сообщил О.Сушинский в понедельник.

 

 

Он добавил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и процесса опознания представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.

 

 

 

 

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