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В Винницкой области мамаша выбросила в мусорник новорожденного ребенка

03.04.2018 07:32

В Винницкой области женщина выбросила собственного ребенка в мусорный бак. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

 

"31 марта поступило сообщение о том, что на одной из улиц Хмельника в мусорном баке обнаружен труп новорожденного ребенка. Предварительная причина смерти ребенка - механическая асфиксия (кислородное голодание организма)", – говорится в сообщении.

Полиция Винницкой области

В полиции отметили, что в ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность матери.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Окончательная правовая квалификация действий матери будет предоставлена ​​после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное следствие. // 112.ua

 

 

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