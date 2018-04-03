В Харькове Chevrolet Niva провалилась под землю (фото)

На территории гаражного кооператива вчера в Харькове произошёл обвал грунта. В яму глубиной несколько метров провалился автомобиль Chevrolet Niva.

Об этом говорится в сообществе Харьков City в Facebook.

Инцидент произошёл вчера около 15.00 в гаражном кооперативе по улице Белогорской, сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции Харькова.

На канализационной трубе произошла авария, обвалился грунт. Вместе с ним под землю ушёл автомобиль.

Машину достали из ямы с помощью крана. Никто не пострадал. Аварию устраняют работники КП «Харьковводоканал».