В Харькове Chevrolet Niva провалилась под землю (фото)

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На территории гаражного кооператива вчера в Харькове произошёл обвал грунта. В яму глубиной несколько метров провалился автомобиль Chevrolet Niva.
Об этом говорится в сообществе Харьков City в Facebook.
Инцидент произошёл вчера около 15.00 в гаражном кооперативе по улице Белогорской, сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции Харькова.
На канализационной трубе произошла авария, обвалился грунт. Вместе с ним под землю ушёл автомобиль.
Машину достали из ямы с помощью крана. Никто не пострадал. Аварию устраняют работники КП «Харьковводоканал».
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