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В Москве актера, «графа» и «самого гибкого мужчину планеты» посадили на 22 года за педофилию

03.04.2018 02:43

 Суд в Москве вынес приговор 53-летнему актеру и специалисту по йоге Мухтару Гусенгаджиеву, который признан виновным в изнасилованиях детей. Педофил участвовал в съемках популярного телешоу "Танцы со звездами". Гусенгаджиев также попал в Книгу рекордов Гиннесса как "самый гибкий мужчина планеты".

Суд назначил Мухтару Гусенгаджиеву наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает официальный сайт СК РФ.
 
Суд в Москве вынес приговор 53-летнему актеру и специалисту по йоге Мухтару Гусенгаджиеву, который признан виновным в изнасилованиях детейКак следует из материалов уголовного дела, на протяжении периода с 2012 по 2015 годы Гусенгаджиев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации".
 
Следователи выяснили, что жертвами педофила становились дети его родственников и знакомых. Кроме того, артист знакомился с женщинами с детьми, а впоследствии совершал в отношении последних противоправные действия.
 
Мухтар Гусенгаджиев был арестован в сентябре 2015 года в Москве по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки. Задержанный "неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней девочки насильственные действия сексуального характера, один раз это произошло в Московском армянском театре", сообщал источник в правоохранительных органах.
 
В полицию обратилась мать потерпевшей. Она узнала, что актер сексуально домогался ее дочери в квартире на Котельнической набережной, где он проживал. Представители Гусенгаджиева говорили, что актера оклеветали.
 
"В ходе проведенных обысков по месту жительства мужчины обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних детей", - говорится в пресс-релизе СК РФ.
 
В рамках расследования были назначены и проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистические экспертизы, выводы которых подтвердили версию следователей. Гусенгаджиеву инкриминировали 6 эпизодов по ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 242.2 ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов") УК РФ.
 
От пастуха до графа
 
На личном сайте писателя, мыслителя, актера и циркача Мухтара Гусенгаджиева говорится, что он рано получил опыт уголовной жизни, и судьба "с малых лет испытывала его на прочность". "25 лет прошли в бедности, детском труде, беспризорности, интернатской жизни, службе в ракетных войсках, в тюрьме и далекой Сибири. Но умение правильно использовать свое время в любых трудных условиях превратило его жизнь в совершенно другую, интересную и цветную", - сказано в биографическом очерке.
 
Развив свое тело, Гусенгаджиев был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "самый гибкий мужчина планеты". "За годы гастролей на престижнейших сценах сорока стран мира о нем было снято более трехсот телепередач, и опубликовано тысячи статей в журналах и газетах", - подчеркивается на персональном сайте.
 
Работа на сцене Zumanity, самого знаменитого театра Лас-Вегаса, в Circue du Soleil, а также на телевидении Лос-Анджелеса, в журналах Black Belt и KungFu "свела Мухтара со многими звездами Голливуда, с которыми он проводил занятия по пластике".
 
"Российское дворянское собрание жаловало Гусенгаджиеву титул "граф" за выдающиеся заслуги перед отечеством", - подчеркивается в биографии.
 
В кино "гуттаперчевый аристократ" сыграл более 40 ролей. Его персонажами были "индеец Северной Америки, московский банкир, колумбийский гангстер и примерный семьянин".
 
Гусенгаджиев снимался в сериалах "Последний из Магикян" (роль Гамлета), "Карпов", "Бессонница", "Медвежья охота", "Дорогая Маша Березина", "Кулагин и партнеры", "Тайна перевала Дятлова". В 2011 году он снимался в телешоу "Танцы со звездами" на канале "Россия 1".
 
Гусенгаджиев опубликовал сборник собственных афоризмов "Седые мысли", сборник философских стихов, а также книгу "Вверх по наклонной", в которой он "показал весь путь пастуха до вершин мирового шоу-бизнеса". Он также является мастером йоги и ведущим специалистом "Федерации йоги России". // NEWSru.com


 

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