В Москве актера, «графа» и «самого гибкого мужчину планеты» посадили на 22 года за педофилию

Суд назначил Мухтару Гусенгаджиеву наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает официальный сайт СК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, на протяжении периода с 2012 по 2015 годы Гусенгаджиев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации". Как следует из материалов уголовного дела, на протяжении периода с 2012 по 2015 годы Гусенгаджиев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации".

Следователи выяснили, что жертвами педофила становились дети его родственников и знакомых. Кроме того, артист знакомился с женщинами с детьми, а впоследствии совершал в отношении последних противоправные действия.

Мухтар Гусенгаджиев был арестован в сентябре 2015 года в Москве по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки. Задержанный "неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней девочки насильственные действия сексуального характера, один раз это произошло в Московском армянском театре", сообщал источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать потерпевшей. Она узнала, что актер сексуально домогался ее дочери в квартире на Котельнической набережной, где он проживал. Представители Гусенгаджиева говорили, что актера оклеветали.

"В ходе проведенных обысков по месту жительства мужчины обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних детей", - говорится в пресс-релизе СК РФ.

В рамках расследования были назначены и проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистические экспертизы, выводы которых подтвердили версию следователей. Гусенгаджиеву инкриминировали 6 эпизодов по ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 242.2 ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов") УК РФ.

От пастуха до графа

На личном сайте писателя, мыслителя, актера и циркача Мухтара Гусенгаджиева говорится, что он рано получил опыт уголовной жизни, и судьба "с малых лет испытывала его на прочность". "25 лет прошли в бедности, детском труде, беспризорности, интернатской жизни, службе в ракетных войсках, в тюрьме и далекой Сибири. Но умение правильно использовать свое время в любых трудных условиях превратило его жизнь в совершенно другую, интересную и цветную", - сказано в биографическом очерке.

Развив свое тело, Гусенгаджиев был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "самый гибкий мужчина планеты". "За годы гастролей на престижнейших сценах сорока стран мира о нем было снято более трехсот телепередач, и опубликовано тысячи статей в журналах и газетах", - подчеркивается на персональном сайте.

Работа на сцене Zumanity, самого знаменитого театра Лас-Вегаса, в Circue du Soleil, а также на телевидении Лос-Анджелеса, в журналах Black Belt и KungFu "свела Мухтара со многими звездами Голливуда, с которыми он проводил занятия по пластике".

"Российское дворянское собрание жаловало Гусенгаджиеву титул "граф" за выдающиеся заслуги перед отечеством", - подчеркивается в биографии.

В кино "гуттаперчевый аристократ" сыграл более 40 ролей. Его персонажами были "индеец Северной Америки, московский банкир, колумбийский гангстер и примерный семьянин".

Гусенгаджиев снимался в сериалах "Последний из Магикян" (роль Гамлета), "Карпов", "Бессонница", "Медвежья охота", "Дорогая Маша Березина", "Кулагин и партнеры", "Тайна перевала Дятлова". В 2011 году он снимался в телешоу "Танцы со звездами" на канале "Россия 1".