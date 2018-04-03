На Ставрополье полицейского обнаружили зарезанным в багажнике его автомобиля

Следователи Ставропольского края объявили в розыск подозреваемого в убийстве стража порядка. Тело полицейского было найдено в багажнике его автомобиля

Следователи Ставропольского края объявили в розыск подозреваемого в убийстве стража порядка. Тело полицейского было найдено в багажнике его автомобиля.

Жертвой убийцы стал инженер-электрик отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ. Информация об исчезновении инженера поступила в правоохранительные органы 1 апреля.

По данному факту сотрудники отдела по Промышленному району Ставрополя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"В настоящее время установлено, что 31 марта текущего года полицейский уехал из дома на своем автомобиле", - говорится в пресс-релизе. Спустя сутки, около 20:00, его автомобиль был остановлен в селе Золотаревка Ипатовского района. За рулем сидел "другой человек, которому удалось скрыться".

При осмотре автомобиля в багажнике было обнаружено тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями.

В розыск объявлен 32-летний житель села Октябрьское Надир Нагильевич Гизатуллин. Ориентировка на предполагаемого преступника опубликована в телеграм-канале "Нетипичный Ставрополь". Жертвой убийцы стал 35-летний Павел Васильевич Порохня, проживавший на Андреевской улице в Ставрополе. Полицейскому принадлежал автомобиль Ford Focus.

Судя по опубликованным СК РФ фотографиям, подозреваемый смог во время погони оторваться на автомобиле от преследовавших его силовиков. Затем злоумышленник бросил иномарку на проселочной дороге и скрылся. На снимке видно, что переднее колесо автомобиля Ford повреждено, а покрышка слезла с диска. // NEWSru.com