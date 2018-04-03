У Вінниці затримали злодюг, які привласнювали кошти громадян під виглядом працівників газової служби

31 березня працівники поліції затримали групу зловмисниць, які під приводом перевірки газових лічильників викрадали у літніх людей грошові кошти. Правоохоронці перевіряють жінок на причетність до понад десятка подібних злочинів. За цими фактами відкриті кримінальні провадження.

Оперативниками управління карного розшуку Головного управління Нацполіції Вінниччини та Вінницького відділу поліції спільно з патрульними поліцейськими в ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано чотирьох зловмисниць. Ними виявилися жительки Сумської області, віком від 21 до 31 року.

За словами начальника УКР поліція у Вінницькій області Андрія Дамзіна, зловмисниці приходили до помешкань громадян, представлялися працівниками газової служби та, відволікаючи увагу власників, викрадали грошові кошти.

Дві особи затримані в процесуальному порядку, їм оголошено про підозру. Наразі правоохоронці перевіряють їх на причетність до вчинення інших злочинів на території області.

Правопорушниці свою провину не визнають, пояснюючи свої дії тим, що кошти збирали в благодійних цілях.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років. Триває досудове розслідування.

Шановні вінничани, будьте обачними, не довіряйте незнайомцям, які під різними приводами намагаються потрапити до вашого помешкання. Перш ніж впустити перевіряючих , яких ви бачите вперше, - зателефонуйте в службу, яку вони представляють, переконайтесь, що такі люди там працюють.

Якщо зображені на фото підозрювані особи привласнили ваші кошти – повідомте на 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області