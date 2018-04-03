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В Черкасах громадяни допомогли затримати зловмисників, які напали на поліцейського

03.04.2018 09:09

Працівника поліції, який зробив зауваження водієві за паркування автомобіля на газоні, доставлено до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Водія та його товариша затримано відповідно до статті 208 КПК.

Подія сталася в неділю. Працівник поліції повертався додому з дружиною. Біля свого будинку побачив, як невідомий чоловік паркує свій позашляховик на газоні. Поліцейський підійшов до водія автомобіля, відрекомендувався та зробив зауваження.

затримання

В цей час до його дружини, яка знімала всю подію на мобільний телефон, підійшов товариш водія та вирвав з її рук мобільний телефон. Поліцейський поспішив на допомогу дружині, проте, як він тільки обернувся, відразу отримав ззаду декілька ударів по голові. Від отриманих ударів поліцейський впав, а чоловіки разом продовжили його бити. На допомогу поліцейському підоспіли сусіди. Громадяни зателефонували на 102 та блокували автомобіль нападників до приїзду поліцейських.

Працівника поліції з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Зловмисників затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Їм вже оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Черкаської області

 

 

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