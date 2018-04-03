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Из-за действий боевиков Донецкой области грозит радиоактивное загрязнение

03.04.2018 09:18

Министерство обороны заявляет, что возможное затопление боевиками шахты "Юнком" в Донецкой области угрожает радиоактивным загрязнением региона.

Об этом на брифинге сказал начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Максим Комиссаров, сообщают Українські Новини.

В советское время на шахте "Юнком" был проведен подземный ядерный взрыв. Фото:frankensstein - LiveJournal

Он прокомментировал информацию о намерении руководства самопровозглашенной "Донецкой народной республики" затопить заброшенную шахту "Юнком" около Енакиево.

"В советское время там был проведен подземный ядерный взрыв. Небольшой мощности, но имевший выброс радиоактивных продуктов, которые находятся под землей. В случае, если этот объект будет затоплен, то возможно с этой водой частицы, зараженные в результате ядерного взрыва, могут проникнуть в грунтовые воды и можно только представить, что будет дальше. Это очень опасно", - отметил Комиссаров.

По его словам, Минобороны пытается повлиять на данную ситуацию, но пока безрезультатно.

 

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